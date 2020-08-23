التضامن قيمة عليا - فريدة النقاش

2020/08/23 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فريدة_النقاش تتعرف الشعوب على طاقاتها الفعلية، وكنوزها المعنوية، ومخزونها الحضاري لدى وقوع الكوارث الكبرى، ولا تتوفر لها مثل هذه المعرفة في الأوقات العادية التي يسيَّرها الروتين اليومي والتفاصيل كبيرها وصغيرها مشفوعة غالباً باللهاث وراء الرزق، والبحث المضني عن طرائق لمواصلة العيش بكرامة، والتطلع إلى الستر، وذلك كله يتم في ظروف صعبة تواجه الطبقات الشعبية، وبالأخص الأسر كبيرة العدد وشحيحة الموارد .وحين تقع ا ......





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