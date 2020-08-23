اتفاق التطبيع قد يطلق منافسة تجارية بين إيرانيين وإسرائيليين بالإمارات

2020/08/23 | 13:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يفتح اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل الباب واسعا أمام شركات إسرائيلية للعمل على أعتاب إيران، لكنه رغم ذلك، لم يؤدي على الأرجح إلى إلحاق ضرر كبير بالروابط الاقتصادية الإماراتية الإيرانية.

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