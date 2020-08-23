وزير الدفاع الروسي : ايران وروسيا لديهما اهداف على الصعيد الاقليمي والدولي

2020/08/23 | 13:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- اكد وزير الدفاع الروسي الجنرال سيرجي شويغو :” ان ايران وروسيا لديهما اهداف ومصالح مشتركة على صعيد المعادلات الاقليمية والدولية “.وشدد شويغو ، خلال لقائه اليوم الاحد ، نظيره الايراني العميد امير حاتمي على هامش معرض موسكو الدولي العسكري الفني السادس ، بحسب الاعلام الايراني ، على ضرورة استمرار التعاون […]

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