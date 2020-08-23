نائب عراقي: موقف الكاظمي من تطبيع الامارات مع إسرائيل “شبه رضا”

2020/08/23 | 13:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد ..وصف النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر , الاحد , موقف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من التطبيع الاماراتي الإسرائيلي بأنه “شبه رضا”، مؤكدا أن هذا امر مرفوض من الجميع.وقال جابر في تصريح لـ / المعلومة / , ان “تصريح الكاظمي بشأن موقف الحكومة من قضية التطبيع مع إسرائيل بانه شان اماراتي لايمكن التدخل به موقف مريب ولايتناسب مع موقف الكتل السياسية باعتبار إسرائيل دولة محتلة ” , معتبرا ” ذلك بانه شبه رضا للقرار الاماراتي ” .وأضاف ان ” الكتل السياسية يجب ان تحدد موقفها من ذلك التصريح ومساءلة الكاظمي عن ذلك”، مطالبا مجلس النواب بـ”استضافة الكاظمي لتوضيح موقف الحكومة الرسمي”.وكان الكاظمي قال في حوار مع صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، إن التطبيع الاماراتي الإسرائيلي قرار يخص الإمارات وأنه يجب عدم التدخل في ذلك.



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