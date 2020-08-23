2020/08/23 | 13:45 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..افاد مصدر امني في الاستخبارات العسكرية ،الاحد ، بان القوات الامنية تمكنت من اعتقال داعشي بعملية امنية استباقية غربي الانبار .وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “قوة امنية من لواء المشاة الالي 32 ومفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة شرعت بحملة امنية استباقية تركزت على مناطق مختلفة من قضاء القائم غربي الانبار ، تمكنت من خلاله من اعتقال احد عناصر عصابات داعش الاجرامية دون وقوع أي مقاومة تذكر “.واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” المعتقل متورط بعمليات استهداف القوات الامنية والمدنيين ابان سيطرة التنظيم الاجرامي على مناطق مختلفة من مدن الانبار”، مبينا ان” معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من اعتقال المطلوب ورصد حركته حال تواجده في المكان المستهدف”.وأوضح أن “القوات الامنية نقلت المعتقل الصادرة بحقه اوامر قبض وفق المادة 4/ ارهاب وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية للتحقيق لمعرفة بقية اختباء عناصره “.



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