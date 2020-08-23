تركيا.. قتلى ومفقودون إثر فيضانات مدمرة ضربت شمال البلاد

2020/08/23 | 13:45 - المصدر: NRT عربية

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جانب من فيضانات تركيا

فوتو: ارشيف

منذ 19 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

تسببت الفيضانات التي ضربت شمال تركيا، الأحد، بمصرع 4 أشخاص من بينهم جندي بالجيش التركي.

وأعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، في مؤتمر صحفي، اليوم 23 آب 2020، عن مصرع 4 أشخاص بينهم جندي، وفقدان 11 آخرين، في فيضانات ضربت ولاية غيرسون شمالي البلاد.

واضاف الوزير التركي ان 11 شخصا على الأقل في عداد المفقودين جراء الفيضانات التي ضربت المنطقة.

وأوضح أن الفيضانات وقعت في ولايات (غيرسون، سامسون، ريزي، وطرابزون)، حيث جرفت المياه الجارية بقوة المركبات على طول الطرق، كما انهارت الجدران والدعائم.

وأكد صويلو، أن جهود البحث والإنقاذ مستمرة لـ 11 شخصا حتى الآن، وقد تم إنقاذ 127 مواطنا خلال عمليات البحث والإنقاذ.

ر.إ

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