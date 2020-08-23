إيران تسجل 141 حالة وفاة بفيروس كورونا و 2113 إصابة جديدة


إيران تسجل 141 حالة وفاة بفيروس كورونا و 2113 إصابة جديدة
2020/08/23 | 13:45 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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