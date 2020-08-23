رئيس مجلس القضاء يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي آلية تقديم المساعدة في مكافحة الفساد

2020/08/23 | 13:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، الأحد (23 آب 2020)، مع سفير الاتحاد الأوروبي في العراق آلية تقديم المساعدة في مكافحة الفساد.

وذك ر إعلام القضاء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، استقبل اليوم الاحد في مكتبه سفير الاتحاد الأوروبي في العراق مارتن هوت".

وأضاف البيان، أن زيدان "بحث ‏مع هوت استراتيجية مكافحة الفساد الإداري والدعم الذي تقدمه البعثة بهذا الخصوص".‏

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