الاستخبارات العسكرية تضبط كدساً كبيراً من العبوات الناسفة الأنبار

2020/08/23 | 13:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاحد (23 آب 2020)، ضبطها كدسا كبيرا من العبوات الناسفة بمنطقة القائم في محافظة الانبار.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوة من الاستخبارات العسكرية وأخرى من الفرقة الثامنة استولت على كدس كبير للعبوات الناسفة في منطقة القائم بمحافظة الانبار".

وأضاف البيان انه "استمرارا لفعالياتها المتضمنة بالوصول الى مخابئ اسلحة وعتاد داعش الارهابي تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة وقوة من لواء المشاة الالي 32 من الاستيلاء على كدس كبير يضم عبوات ومساطر تفجير في منطقة الكرابلة بالقائم في الانبار".

وأشار إلى أن "الكدس تم ضبط بداخله 1200مسطرة تفجير، و35 صفيحة عبوة، و14 عبوة ناسفة على شكل قنينة اوكسجين، فضلا عن 8 رولات من اسلاك تسليك العبوات، ومواد اخرى من مخلفات داعش الارهابي "، لافتا إلى أن "مفارز هندسة الفرقة قامت بالتعامل مع المواد وفق السياقات المعمول بها".

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