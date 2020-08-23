اكشف القتله ياكاظمي.. وسم العراق الاكثر تفاعلا

2020/08/23 | 13:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وسم (#اكشف_القتله_ياكاظمي) نصاب الترند في العراق الذي يدعو لكشف القتلة داخل العراق....

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