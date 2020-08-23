نائب: زيارة الكاظمي إلى البصرة عملية استعراضية

2020/08/23 | 13:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..اكد النائب المستقل باسم خشان، الاحد، أن وجود رئيس الوزراء في البصرة فعل استعراضي، مشيرا إلى أن العراق بحاجة الى قيادة تدخل في صلب المشاكل بدون اي استعراضات.قال خشان في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ضع البصرة قلق للغاية في تعدد مشاكلها وخاصة الخدمية والفقر رغم انها المصدر الرئيسي للثروة في البلاد”.وأضاف، أن “وصول رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وما فعله هناك لايخرج عن نطاق الاستعراض وهو غير جاد في حل المشاكل العالقة لانه يقيم في القشور ولم يتدخل الى صلب الموضوع”.وأوضح خشان، أن “ العراق بحاجة الى قيادة تدخل في صلب المشاكل بدون اي استعراضات وان يتخذ قرارات جريئة تحمي الشعب وتكرس هيبة الدولة وتعطي رسائل ايجابية بان القانون فوق الجميع”.



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