شاهد: مئات الفتيات العراقيات “يقتحمن” تويتر بصورهن الشخصية ويتصدرن الترند.. ماقصة هاشتاك “تيك أوفر”؟

2020/08/23 | 13:58 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

غزت عدد كبير من الفتيات العراقيات الترند العراقي في تويتر بمئات الصور الشخصية، ضمن تحد تحت وسم “Iraqi takeover”، ليتصدر الوسم الترند بالاف التغريدات.

يلا ميخالف."#IraqiTakeOver pic.twitter.com/pBXzjFqytd

— LEGEND (@sj0just) August 23, 2020

#IraqiTakeOver 🇮🇶🇮🇶اهم شي المشاركه ♥️ pic.twitter.com/ZgVTUQJplE

— Taghreed (@Taghreed_730) August 23, 2020

#IraqiTakeOver بناتي ونظر عيني pic.twitter.com/qysQjC6hfT

— Handa (@Handaaldulaymi) August 23, 2020

واظهر الوسم، مشاركة عدد كبير من الفتيات العراقيات اللاتي قالن ان الوسم مخصص للفتيات فقط.

اني هم وياكم عل واهس اشارك🌚 #IraqiTakeOver pic.twitter.com/Mse4FOlXcL

— هاكونا ماتاتا🖤 (@M30od1) August 23, 2020

بغداديات#IraqiTakeOver pic.twitter.com/U0cK05G3xA

— Rawasy94 (@Rawasy941) August 23, 2020

#IraqiTakeOver ,يمكن بقيت بس اني ماشاركت pic.twitter.com/LKJU1gmN4E

— Eng.rafal (@Eng_rafall) August 23, 2020

قبل ان يقتحم الشباب الوسم، ليغردوا بصورهم الخاصة ايضًا.

#IraqiTakeOver 😂 ماعرف شنو سالفة هل هاشتاك بس حبيت اشارك pic.twitter.com/weCac8CJXB

— مصطفى السعداوي (@3sClDxr3uf56OG3) August 23, 2020

وتعيش اعداد كبيرة من الفتيات العراقيات تحديات واسعة تمنعهن من مشاركة صورهن الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي منها أمنية واخرى متعلقة باعراف مجتمعية، مايدفعهن لاظهار جزء بسيط فقط من ملامحهن.

#IraqiTakeOver هاي اضبط

اجتمعوا ايتها القطط الحزينة 💗😔 pic.twitter.com/RhsOBGlo3A

— قط حزين || 0550 ⁦ (@sadbitch_cat) August 23, 2020

حبيت اشارك : ادري جكمة بس ميخالف 😂#IraqiTakeOver pic.twitter.com/I8V4RX3RgY

— رنايِ (@ranaii_i) August 23, 2020

لعد اني وحد ؟ المهم اشارك 😂✌🏻#IraqiTakeOver pic.twitter.com/666KLIMs2u

— الاء صلاح 💙😇 (@alaa_salah_136) August 23, 2020

ولم يسلم الترند من تداخل التغريدات الساخرة لأجل التفاعل مع الوسم.

حبيت اشارك بالتحدي وابين جمالي الفتان #IraqiTakeOver بربكم اصير ترند 😂😂😂😜 pic.twitter.com/KlhIJ3dS6C

— 🇮🇶ام حــــمــ❤ــودي🇮🇶 (@zahrat_alkhair) August 23, 2020

فيما ابدى عدد كبير من الشباب انبهارهم بما يحمل الوسم من صور لفتيات جميلات في عموم العراق.

#IraqiTakeOver يا جماعة الخير والله بناتنا وشبابنا ماكو منهم يخبلونربي يحفظكم اخوتي وما يحرمنا من هالوجوه الحلوة

— عمر الجنابي (@omartvsd) August 23, 2020

تعبتونه بجمالكم عيب هلكد حلوين ولله #IraqiTakeOver pic.twitter.com/3E1KtVu0Pj

— ٦ (@sit3a) August 23, 2020

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