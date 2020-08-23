شرطة البصرة تعلن نتائج ’حملة كبرى’ لمطاردة مطلوبين للقضاء

2020/08/23 | 13:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت شرطة البصرة، الأحد، نتائج حملة أمنية وصفتها بـ"الكبرى" لملاحقة متهمين مطلوبين للقضاء، في عدد من مناطق المحافظة.



وذكرت قيادة الشرطة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (23 اب 20209، أن قواتها "نفذت أوامر قبض بحق مطلوبين للعدالة في كافة أنحاء المحافظة وقد اسفرت العمليات عن القاء القبض على متهمين اثنين مطلوبين قضائيا وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب والقاء القبض على 304 متهم مطلوبين قضائيا وفق مواد جنائية مختلفة كما تم ضبط 12 بندقية كلاشنكوف و 1 بندقية نوع RBK و 2 بندقية نوع GC وأعتدة مختلفة و 3 مسدس".

واضاف البيان، أن "مواداً مخدرة وادوات تعاطي مخدرات وحبوبا مخدرة قد ضبطت وتمت إحالتهم إلى القضاء لينالو جزائهم العادل المحافظة.



كما شملت الحصيلة الامنية لمفارز افواج شرطة الطوارئ وشرطة النجدة ضبط (1,985 ) عجلة و (1,481) دراجة نارية مخالفة لقواعد وتعليمات مديرية المرور".

واوضح البيان أن هذه "العملية تأتي ضمن حملات تفتيش مستمرة بغية بسط الأمن والاستقرار في المحافظة".

واكدت شرطة البصرة بحسب البيان، أنها "ماضية في عمليات فرض القانون لطمئنة المواطن بوجود قوات أمنية قادرة على حفظ الأمن والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المحافظة".

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