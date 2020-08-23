2020/08/23 | 13:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلنت مديرية شرطة محافظة البصرة الكشف عن جريمة قتل حصلت في قضاء الزبير لشاب عشريني وذلك بعد التحري وجمع المعلومات والتعمق في التحقيقات من طرف قسم مكافحة الاجرام بالبصرة تم كشف ملابسات جريمة القتل والتعرف على القاتل تم إلقاء القبض عليه وبعد التحقيق معه اعترف المجرم صراحة بجريمة القتلهناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة البصرة تكشف ملابسات جريمة قتل وتلقي القبض على الجاني في الزبير المركز الخبري الوطني.

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