قائممقام الرطبة: الكهرباء عرقلت عمل شركة المانية لإعادة التيار

2020/08/23 | 14:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..اعلن قائممقام قضاء الرطبة بمحافظة الانبار عماد الدليمي ، الاحد، أن وزارة الكهرباء عرقلت عمل شركة المانية لإعادة التيار الكهربائي الى المناطق الغربية .وقال الدليمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “وزارة الكهرباء عرقلت عمل شركة مان الالمانية احدى الشركات الاستثمارية المختصة بقطاع الكهرباء رغم ان وفد من الوزارة المعنية زار المانيا وتفق مع الشركة المعنية الى انجاز مشروع نصب ديزيلات كهربائية لقضاء الرطبة غربي الانبار، التي تعاني من انقطاع التيار الكهربائي الوطنية للعام الخامسة على التوالي رغم استقرار الاوضاع الامنية في المناطق “.واضاف ان” الوزارة عرقلت عمل الشركة المعنية بعد ان امتنعت عن فتح حساب مصرفي لها ما دعا الشركة الى التوقف عن ارسال المواد المتفق عليها والتي كانت من المقرر ان تصل الى ميناء البصرة ومن ثم الى قضاء الرطبة”.وأوضح الدليمي، أن “كلفة المشروع 5 مليار دينار تقريبا وهي كلفة بسيطة بالنسبة لمشاريع الكهربائية المتضررة بشكل كامل”، مؤكدا ان “مناطق تواجد الابراج الكهربائية في القضاء تم تطهيرها من خطر الاسلحة الغير منفلقة “.



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