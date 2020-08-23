واشنطن: نقف مع العراقيين الذين خرجوا للاحتجاج ضد هيمنة إيران وفساد الطبقة السياسية

2020/08/23 | 14:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر الناطق الرسمي العربي بوزارة الخارجية الأميركية كرستين جيمس، ان الاحتجاجات والتظاهرات العراقية ما هي الا احتجاجا على هيمنة إيران في العراق

وأكد جيمس، في تصريح صحفي أن النظام في طهران يريد أن يقضي على الحياة الاقتصادية في العراق، متهماً إيران بالسعي الى زعزعة استقرار العراق، والهيمنة على جوانب الحياة كافة فيه.

وشدد المتحدث على وقوف الولايات المتحدة الأميركية مع العراقيين الذين خرجوا رافعين الصوت بالاحتجاجات ضد هيمنة إيران، وفساد الطبقة السياسية، مطالباً بمحاسبة الشخصيات التي حرضت على العنف، وكذلك القادة الذين فشلوا في اتخاذ خطوات عملية لحماية الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، حاثاً الحكومة على عمل مزيد من الإصلاحات، واتخاذ خطوات فورية لمحاسبة الميليشيات والجماعات المنفلتة في العراق على هجماتهم ضد العراقيين الذين يمارسون حقهم في التظاهر السلمي.

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