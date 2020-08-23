فرع نقابة الصحفيين في ديالى ينجز تدقيق / 30 / معاملة انتساب لخريجي كليات الاعلام الى النقابة

2020/08/23 | 14:06 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / اعلن فرع نقابة الصحفيين في ديالى انجاز مجموعو من معاملات انتساب خريجي كليات الاعلام من أبناء المحافظة الى نقابة الصحفيين العراقيين بحسب قرار النقابة .وقال ساجد المهداوي رئيس الفرع لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان فرع النقابة اكمل تدقيق / 30 / طلب أنتماء لحاملي شهادة البكلوريوس اعلام وسيتم رفعها الى مقر النقابة لغرض منحهم عضوية وهوية النقابة .



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