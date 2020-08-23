عالية نصيف تشيد باستجابة وزير التربية لطلبها بإيقاف العمل بمطابع الغاز تلافياً لوقوع كارثة شبيهة بانفجار بيروت

2020/08/23 | 14:06 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / أشادت النائبة عالية نصيف بتوجيهات وزير التربية بإيقاف العمل في مطابع شركة النهرين التي تعمل بالغاز وسحب الكمية المتبقية من الغاز، وذلك بعد اتصالها به لنقل نداءات الاستغاثة من أهالي مناطق البتاوين والسعدون والكرادة الذين حذروا من وقوع كارثة شبيهة بانفجار بيروت وخصوصاً بعد تسرب الغاز من المطبعة وتدخل فرق الدفاع المدني وإخلاء المنازل القريبة من موقع التسرب .



وقالت في بيان اليوم ان : أهالي مناطق البتاوين والكرادة والسعدون أطلقوا نداءات استغاثة وحذروا من تكرار حادثة بيروت بسبب خزن آلاف الأطنان من الغاز في أقبية وسراديب مطبعة النهرين وسط البتاوين قرب القصر الأبيض والتي سبق وأن اشترتها وزارة التربية .وأوضحت نصيف ان : سكان المناطق القريبة من المطبعة عاشوا حالة من الرعب والهلع بسبب تسرب الغاز إلى خارج المطبعة، وهرعت سيارات الدفاع المدني والإسعاف إلى مكان المطبعة وتم إخلاء بعض المنازل من ساكنيها كإجراء احترازي، ثم تمت السيطرة على التسرب، علماً بأن هذه الكمية الكبيرة من الغاز في حال انفجارها - لاسمح الله - سوف تنسف على الأقل خمسة كيلومترات بحسب تأكيدات خبراء الدفاع المدني .وبينت انه : بناءً على متابعتنا للقضية، قام وزير التربية علي حميد الدليمي - مشكوراً - بالاستجابة إلى نداءات الأهالي بعد اتصالنا به، وأصدر على الفور توجيهاً إلى مدير عام شركة النهرين للطباعة بإيقاف العمل بمطابع الرول في الشركة التي تعمل بنظام الغاز وإقفال الخزانات فيها وسحب الكمية المتبقية من الغاز الى خارج الشركة وتسليمها الى شركة المنتوجات النفطية./انتهى3

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