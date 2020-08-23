القضاء الأعلى يبحث ستراتيجية مكافحة الفساد الإداري مع سفير الإتحاد الأوروبي

بغداد- واع
بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان،اليوم الاحد، ستراتيجية مكافحة الفساد الإداري مع سفير الإتحاد الأوروبي في العراق.
وذكر بيان للمجلس القضاء الاعلى تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)،أن"زيدان
استقبل سفير الاتحاد الأوروبي في العراق مارتن هوت وبحث معه ستراتيجية مكافحة الفساد الإداري والدعم الذي تقدمه البعثة بهذا الخصوص.
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