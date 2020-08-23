القضاء الأعلى يبحث ستراتيجية مكافحة الفساد الإداري مع سفير الإتحاد الأوروبي

2020/08/23 | 14:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان،اليوم الاحد، ستراتيجية مكافحة الفساد الإداري مع سفير الإتحاد الأوروبي في العراق.

وذكر بيان للمجلس القضاء الاعلى تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)،أن"زيدان

استقبل سفير الاتحاد الأوروبي في العراق مارتن هوت وبحث معه ‏ستراتيجية مكافحة الفساد الإداري والدعم الذي تقدمه البعثة بهذا الخصوص.

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