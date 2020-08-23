الكاظمي يوافق على اعادة افتتاح طريقين حيويين اغلقا منذ 5 اعوام في الانبار

2020/08/23 | 14:13 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..اعلن عضو الهيئة الاستشارية لإسناد ودعم حكومة قضاء الفلوجة المحلية سلام عجمي الحلبوسي ، الاحد، عن موافقة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي على افتتاح على طريقين حيويين اغلقا منذ اكثر من 5 أعوام.وقال الحلبوسي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وافق على اعادة افتتاح الطريق البري الذي يربط قضاء الفلوجة باتجاه مفرق سامراء بمحافظة صلاح الدين ومنها الى المحافظات الشمالية فضلا عن افتتاح طريق قضاء حديثة _ بيجي الذي يربط المناطق الغربية بمحافظة صلاح الدين وصولا الى المحافظات الشمالية ويعدان الطريقان من اهم الطريق الحيوية المغلقة بشكل كامل منذ اكثر من 5 اعوام نتيجة العبث بشبكة الطرق من قبل داعش ابان سيطرته على مساحات واسعة من مدن الانبار”.واضاف ان “الدوائر الخدمية انجزت عمليات اعادة اعمار وتأهيل الجسور وشبكة الطرق التي تربط محافظة الانبار بمحافظات العراق الاخرى ضمن خطة الحكومة المحلية بالتنسيق مع القوات الامنية اعادة افتتاح كافة الطرق المغلقة نتيجة استقرار الاوضاع الامنية بالتزامن مع انتشار امني كثيف للقوات الامنية في كافة قواطع العمليات العسكرية “.



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