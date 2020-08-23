البنية الإجتماعية و اثرها على النظام السياسي في العراق - نجم الدين فارس

2020/08/23 | 14:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نجم_الدين_فارس پڕ-;-ۆ-;-ژە-;-ی-;- هاوبە-;-شی-;- خوێ-;-ندنی-;- باڵ-;-ای-;- ماجستێ-;-رزانکۆ-;-ی-;- گە-;-شە-;-پێ-;-دانی-;- مرۆ-;-ی-;-ی-;- و زانکۆ-;-ی-;- سلێ-;-مانی-;- (الدراسات العليا/ الماجستير ) المشتركجامعة التنمية البشرية و جامعة السليمانيةالتخصص : العلوم السياسية -;-البنية الإجتماعية و اثرها على النظام ال ......





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