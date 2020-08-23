بالصور.. تظاهرات غاضبة وقطع للطرق الرئيسية في بغداد ومدن أخرى

2020/08/23 | 14:16 - المصدر: NRT عربية

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تظاهرات أمام وزارة المالية

فوتو: ارشيف

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ديجيتال ميديا إن آر تي

شهدت عدد من المدن العراقية، الأحد، تظاهرات احتجاجية للموظفين والمواطنين، على خلفية تردي الخدمات وتأخر مستحقاتهم المالية.

ففي العاصمة بغداد اقتحمت حشود من موظفي العقود والأجور اليومية في وزارة الكهرباء، اليوم، 23 آب 2020، البوابة الأولى لمبنى وزارة المالية في خطوة تهدف إلى الضغط من أجل صرف مستحقاتهم المالية.

كما قام المحاضرون المجانيون في بغداد بالتظاهر امام مبنى محافظة بغداد، وأغلقوا بوابة المحافظة مطالبين بإصدار اوامرهم الادارية أسوة باقرانهم في باقي المحافظات.

وشهدت العاصمة أيضا تظاهرة للمفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي، أمام البوابة الخضراء رقم 5 للمطالبة باعادتهم إلى الوظيفة.

كما شهدت العاصمة اختناقات مرورية في أغلب الشوارع والجسور والتقاطعات الرئيسة والحيوية، حيث أظهرت صور متداولة طوابير طويلة من السيارات تتكدس في عدد من شوارع بغداد، ما أدى الى حدوث اختناق مروري على سريع محمد القاسم.

وفي بابل، اقتحم متظاهرون دائرة صحة بابل مطالبين بإقالة المدير العام محمد الجعيفري والجهات المعنية في الدائرة وذلك بسبب ارتفاع معدلات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا وسوء الإدارة والفساد الاداري، حيث طالبوا بمحاسبة المقصرين بذلك، بالتزامن مع وصول تعزيزات أمنية للسيطرة على الموقف .

كما تجمع عشرات المتظاهرين أمام محكمة استئناف ذي قار للمطالبة بمحاسبة قتلة المتظاهرين.

ر.إ

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