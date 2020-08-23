تحديد الية السفر الى تركيا عبر منفذ ابراهيم الخليل

2020/08/23 | 14:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن محافظ دهوك علي تتر، الاحد، انه يسمح بالسفر الى تركيا من خلال معبر ابراهيم الخليل الحدودي لحاملي هوية غرف التجارة، وللمرضى، وللطلبة الذين يدرسون هناك.

وقال تتر في مؤتمر صحفي تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" (23 اب 2020)، "كان لدينا مختبران واليوم اصبح لدينا اربعة مختبرات للفحص من فيروس كورونا في المعبر، وهي تجري الفحوصات بهدف تقديم مزيد من التسهيلات للناس الذين يترددون على المعبر والسائقين الذين يقصدونه".

واوضح ان "الحركة التجارية في المعبر بدات بشكل طبيعي وبانسيابية من دون اية مشاكل"، مشيرا الى ان "المواطنين يستطيعون السفر الى تركيا عبر منفذ ابراهيم الخليل الحدودي، لحالات محددة كالتجارة والدراسة وللعلاج والذين لديهم اقامات من دول اخرى، اضافة لحاملي جنسيات اجنبية مع تطبيق كامل الاجراءات الصحية" .

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