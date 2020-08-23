نائب يتحدث عن حراك سياسي لإنهاء ملف إدارة المناصب بالوكالة

2020/08/23 | 14:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكد النائب عن تحالف "الفتح"، مختار الموسوي، اليوم الأحد (23 آب 2020)، أن الفترة المقبلة ستشهد حراكاً سياسياً لإنهاء ملف إدارة المناصب بالوكالة.

وقال الموسوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "إنهاء ملف ادارة المناصب بالوكالة، بات امراً ضرورياً، لما له من انعكاسات سلبية على عمل المؤسسات الحكومية، تطبيقاً للفقرة التي وردت في قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019".

وبين، أن "الفترة المقبلة ستشهد حراكاً سياسياً لإنهاء ملف إدارة المناصب بالوكالة".

واضاف، أن "مشروع قانون موازنة 2021، يجب أن يتضمن مادة قانونية تلزم مجلس النواب والحكومة بإنهاء ملف الوكالات في فترة زمنية وجيزة".

وشدد على "ضرورة أن تتمتع الشخصيات التي تتولى إدارة تلك المناصب بالأصالة، بمعايير الكفاءة والنزاهة والتدرج الوظيفي".

وتتصاعد الدعوات السياسية والشعبية، بين فترة وأخرى، لإنهاء ملف إدارة المناصب بالوكالة، حيث يقدر عدد من يديرون المناصب بالوكالة، بحسب الحكومة السابقة، بأكثر من ألف.

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