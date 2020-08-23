مؤسسة الشهداء تنفذ أوامر الكاظمي بإنجاز التقاعد لشهداء وجرحى التظاهرات

2020/08/23 | 14:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنفيذا لأوامر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أعلنت مؤسسة الشهداء البدء بإنجاز معاملات شهداء وجرحى التظاهرات بغية حصول ذويهم على الهويات التقاعدية وصرف حقوقهم بالكامل.

المؤسسة ذكرت ان فرق الجوالة زارت عائلات شهداء التظاهرات بهدف تدوين المعلومات والعمل على ترويج المعاملات خلال الأيام المقبلة، وان المرحلة الثانية ستتضمن المباشرة بترويج معاملات المصابين، مؤسسة الشهداء كشفت أيضا عن اعداد قائمة أولية لعدد الشهداء والمصابين من المتظاهرين في كل انحاء العراق.

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