بغياب ممثل إتحاد كرة القدم.. جلسة ساخنة الاربعاء المقبل لرسم خارطة “الاولمبية” بتواجد ٢٥ إتحادا أولمبيا

2020/08/23 | 14:22 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ..جلسة ساخنة الاربعاء المقبل لرسم خارطة “الاولمبية” بتواجد ٢٥ إتحادا أولمبيا متابعة / روان الناهي تعقد الجمعية العمومية للجنة الاولمبية إجتماعا ” ساخنا” الاربعاء المقبل ، لرسم خارطة العمل الاولمبي الجديدة بعد التعديلات التي طرأت على النظام الداخلي، وقرار القضاء العراقي الذي نص على حل المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية .وسيعقد الاجتماع بتواجد ممثلي

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