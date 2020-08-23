الكشف عن اللحظات الأخيرة للطائرة الأوكرانية المنكوبة

2020/08/23 | 14:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال رئيس هيئة الطيران المدني الإيراني، تورج دهقاني زنغنه، إنه “تم تسجيل أصوات 3 طيارين بعد 19 ثانية من انفجار الصاروخ الأول بالطائرة الأوكرانية ما يدل أن ركابها كانوا آمنين بعد ضرب الصاروخ الأول”، لافتاً إلى أن الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة لم تسجل أية معلومات حول أصوات الركاب أثناء الحادث.

وقال زنغنه، للتلفزيون الإيراني الرسمي، اليوم الأحد، بحسب ما نقله موقع “سبوتنيك” الإخباري، إن “إعادة قراءة الصندوق الأسود في قمرة القيادة للطائرة الأوكرانية المنكوبة، أفادت أنه بعد 19 ثانية من انفجار الصاروخ الأول، تم تسجيل أصوت ثلاثة طيارين داخل قمرة القيادة، مما يدل على أن ركاب الطائرة كانوا آمنين أثناء ضرب الصاروخ الأول للطائرة”.

وأضاف: “بحسب الصندوق الأسود، لم تسمع أصوات الركاب داخل مقصورة قسم الركاب والمسافة بين انفجار الصاروخ الأول والثاني كانت 25 ثانية، وبعد انفجار الصاروخ الثاني سقط الصندوقين الأسودين، ولم يتبق هناك مجال لتسجيل أي شيء داخل الطائرة”.

يشار إلى أن طائرة أوكرانية كانت قد اُسقِطت عمن قبل الدفاع الجوي الإيراني بزعم أن الأمر تم عن طريق الخطأ، في يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد إقلاعها بدقائق من مطار الإمام الخميني، جنوب العاصمة طهران.

وقضى جميع الركاب، البالغ عددهم 167، وغالبيتهم إيرانيين، إضافة إلى أفراد الطاقم التسعة الأوكرانيين في حادثة الطائرة التي كانت متجهة إلى كييف الأوكرانية.

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