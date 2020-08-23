اكثر من ثلاث مليارات ونصف أجمالي الإيرادات المتحققة ليوم أمس

2020/08/23 | 14:26 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أعلنت الهيئة العامة للكمارك عن إجمالي ايراداتها المتحققة ليوم امس السبت في مراكزها الكمركية والذي بلغ اكثر من ثلاث مليارات ونصف .





واضافت الهيئة في بيان تلقته {الفرات نيوز} إن "الرقم جاء على الرغم من تصفير الرسوم الكمركية على الكثير من البضائع وقلة الاستيرادات بسبب إغلاق بعض المراكز الحدودية بسبب جائحة كورونا" .

وقالت الهيئة، انها "وفي ظل الظروف العصيبة اقتصاديا وصحيا والتي تمر على بلدنا العزيز تستمر كوادرها العاملة في كافة المديريات و المراكز الكمركية بالمساهمة الفعالة في الوقوف عونا لشعبهم و وطنهم متحدين كافة التحديات ومعوقات العمل للأرتقاء بعملهم وتحقيق اعلى الأيرادات" .

محمد المرسومي

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