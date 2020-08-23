ذي قار تسجل نحو 200 اصابة جديدة بكورونا

2020/08/23 | 14:26 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} افاد مصدر طبي، اليوم الاحد، بتسجيل نحو 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة ذي قار.





وقال المصدر إن "دائرة صحة ذي قار سجلت 199 إصابة جديدة بفيروس كورونا".

محمد المرسومي

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