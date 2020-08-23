الفساد وغارات تركيا.. غضب في كردستان العراق وحملة حكومية ضد الإعلام

2020/08/23 | 14:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشن السلطات الكردية في شمال العراق حملة ضد وسائل الإعلام التي تغطي الاحتجاجات المناهضة للحكومة، كما قال صحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان في الإقليم الذي عرف على مدى عقود بأنه ملاذ آمن للفارين من الضغوط في المناطق الأخرى في البلاد.

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