حريق في كرفان تابع لإدارة العتبة العباسية وسط مدينة كربلا

2020/08/23 | 14:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخمدت فرق الدفاع المدني، حريقاً في كرفان تابع لإدارة العتبة العباسية وسط مدينة كربلاء.وقال الدفاع المدني في نصريح صحفي، ان “فرق الدفاع المدني في كربلاء، أخمدت حادث حريق اندلع في كرفان مشيد من {السندويج بنل} متخذ غرفة ادارة تابع الى العتبة العباسية في منطقة باب الخان وسط المدينة القديمة”.وأضاف، ان ” مفارزنا تمكنت […]

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