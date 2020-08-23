2020/08/23 | 14:47 - المصدر: بغداد اليوم

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شرطة كربلاء: ماضون بمنع دخول الاشخاص للمحافظة حتى الـ 13 من محرم

يتبع.



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