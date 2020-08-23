الديوانية تسجل أكثر من 120 إصابة جديدة بكورونا

2020/08/23 | 14:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-الديوانية

أفاد مصدر طبي من دائرة صحة محافظة الديوانية، الأحد (23 آب 2020)، بتسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "دائرة صحة محافظة الديوانية، سجلت اليوم 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فضلاً عن تسجيل 107 حالات شفاء من الفيروس التاجي".

وأمس السبت، أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، تسجيل 70 حالة وفاة، وقرابة الـ 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في مختلف محافظات العراق، بينها 238 إصابة في محافظة الديوانية.





ومع الموقف الوبائي ليوم أمس، بلغ مجموع الشفاء: 143393 (نسبة الشفاء 71.3 %)، ومجموع الاصابات: 201050، وعدد الراقدين الكلي: 51304، وعدد الراقدين في العناية المركزة: 637، مجموع الوفيات: 6353.

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