القوات الأميركية تمنع فريق قناه العالم من دخول معسكر التاجي

2020/08/23 | 14:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منعت القوات الأميركية فريق قناه العالم وعدد من القنوات العراقية المحسوبة على محور المقاومة من دخول معسكر التاجي لتغطية مراسيم الانسحاب....

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