الديوانية يواصل صفقاته الكبرى ويتعاقد مع مدافع برازيلي

2020/08/23 | 14:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن نادي الديوانية الرياضي، تعاقده بشكل رسمي مع مدافع برازيلي لتعزيز صفوف فريق الكرة في الموسم المقبل.

وذكر النادي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “المدافع البرازيلي ويسلي بيريرا، انضم إلى صفوف نادي الديوانية بشكل رسمي”.

ويلعب بيريرا في مركز قلب الدفاع ويبلغ من العمر 25 عاماً.

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