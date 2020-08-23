رسمياً.. مدافع برازيلي ينضم للدوري العراقي

2020/08/23 | 14:50 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد…

اعلن نادي الديوانية الرياضي، تعاقده بشكل رسمي مع مدافع برازيلي لتعزيز صفوف فريق الكرة في الموسم المقبل.

وذكر النادي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “المدافع البرازيلي ويسلي بيريرا، انضم إلى صفوف نادي الديوانية بشكل رسمي”.

ويلعب بيريرا في مركز قلب الدفاع ويبلغ من العمر 25 عاماً.انتهى /25 ل

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