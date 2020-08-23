وزير الداخلية يقابل عوائل الشهداء والجرحى

2020/08/23 | 14:57 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أمر وزير الداخلية، عثمان الغانمي، بمقابلة عوائل الشهداء والجرحى.





وذكر بيان للداخلية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان الغانمي "او من ينوب عنه سيجري مقابلة واستقبال شكاوى عوائل الشهداء والجرحى في وزارة الداخلية الواردة كافة، وسيتم احالتها للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم بصددها".

ودعت "المواطنين عوائل الشهداء والجرحى، الى مراجعة قسم الشكاوى التابع لمكتب الوزير يوم الثلاثاء المقبل لغرض انجاز شكواهم وحسب القوانين والضوابط الادارية المعمول بها".

عمار المسعودي

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