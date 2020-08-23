نشوب حريق في كرفان للعتبة العباسية

2020/08/23 | 14:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة كربلاء، الأحد، إخماد حريق في كرفان تابع للعتبة العباسية.

وذكرت المديرية في بيان ان “مفارزها في محافظة كربلاء اخمدت حريقا اندلع في كرفان مشيد من السندويج بنل يتخذ كغرفة ادارة تابع الى العتبة العباسية في منطقة باب الخان وسط المدينة القديمة”.

وأضاف البيان، أن فرق الدفاع المدني “تمكنت في مركز باب بغداد من السيطرة على الحادث وإخماد ألسنة اللهب المتصاعدة بكل مهنية وأداء مميز حال دون توسع النيران وانتشارها إلى البنايات والمحلات التجارية المجاورة وبدون اي أضرار بشري”، مشيراً إلى أن “سبب الحادث لم يحدد بعد”.

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