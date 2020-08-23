قفزة بعالم الانترنت ورقم قياسي “صادم”: سرعة تصل إلى 178 تيرابايت.. يحمّل جميع محتويات نتفلكس بأقل من ثانية!

2020/08/23 | 14:59 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

حقق فريق من المهندسين، في جامعة لندن، رقمًا قياسيًا جديدًا، بمعدل سرعة الانترنت في العالم، بمعدل سرعة بلغ 178 تيرابايت في الثانية، وهو ما يماثل تنزيل كل محتويات شبكة نتفلكس في أقل من ثانية.

ويأتي الرقم القياسي الجديد، ليحطم رقمًا قياسيًا سابقًا سجله خبراء في المعهد الوطني الياباني لتكنولوجيا الاتصالات والذي بلغ سرعة بيانات تقدر 172 تيرابت في الثانية في أبريل نيسان الماضي.

وحقق الباحثون الرقم القياسي الجديد بإرسال البيانات من خلال أطوال موجية أوسع بكثير من تلك المستخدمة عادةً في الألياف الضوئية وتستخدم البنى التحتية التقليدية ما يصل إلى 9 تيراهيرتز (THz) ، بينما استخدم الفريق 16.8 تيراهيرتز.

وبدأ الفريق طريقهم نحو الشهرة من خلال الجمع بين تقنيات مكبر الصوت المختلفة التي يمكن أن تعزز قوة الإشارة عبر نطاق ترددي أوسع ثم زيادة السرعة إلى الحد الأقصى من خلال تطوير مجموعات تشكيل هندسية جديدة، بأنماط مجموعات الإشارات التي تحقق أفضل استخدام للطور والسطوع و خصائص استقطاب الضوء، والتلاعب بخصائص كل طول موجي فردي.

اختار الباحثون هذه التقنية لأنه يمكن إضافتها إلى البنى التحتية الحالية بتكلفة فعالة – فقط مكبرات الصوت الموجودة على الطرق الضوئية هي التي تحتاج إلى الترقية، وستعمل هذه الطريقة بما يزيد قليلاً عن 20000 دولار، بينما سيكلف تركيب الكابلات الضوئية الجديدة 589000 دولار.

بهذه السرعة السريعة ، سيستغرق تنزيل البيانات التي كونت الصورة الأولى لثقب أسود في العالم أقل من ساعة – نظرًا لحجمها، تم تخزين البيانات على نصف طن من محركات الأقراص الثابتة وشحنها إلى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

قال المؤلف الرئيسي الدكتور جالدينو ، وهو محاضر في كلية لندن الجامعية وزميل في الأكاديمية الملكية للهندسة: في حين أن الاتصالات البينية الحديثة لمراكز البيانات السحابية الحالية قادرة على نقل ما يصل إلى 35 تيرابت في الثانية، فإننا نعمل مع التقنيات الجديدة التي تستخدم البنية التحتية الحالية بشكل أكثر كفاءة، مما يجعل الاستخدام الأفضل لعرض النطاق الترددي للألياف الضوئية وتمكين معدل نقل قياسي عالمي يبلغ 178 تيرابايت في الثانية.

يلاحظ الفريق أن الطلب على الاتصال عبر الإنترنت أصبح حيويًا وسط جائحة فيروس كورونا ، وقد رأى بعض المشغلين زيادة بنسبة 60 في المائة في حركة الإنترنت مقارنة بما قبل الأزمة.

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