حشود غاضبة تقتحم باحة دائرة صحة بابل بعد ارتفاع أعداد ضحايا ’كورونا’ (فيديو)

2020/08/23 | 15:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اقتحم أشخاص، الأحد، باحة دائرة صحة بابل مطالبين بإقالة الإدارة على خلفية تفاقم أزمة فيروس ’كورونا’.



وقال مراس "ناس"، (23 اب 20209)، إن حشداً من الأشخاص اقتحموا دائرة صحة بابل، مطالبين بإقالة المدير حمد هاشم الجعفري، وتنصيب ادارة جديدة "غير متحزبة".

وأضاف المراسل، أن التظاهرة جرت بالتنسيق مع عدد من منتسبي الدائرة والذين يعتصمون منذ أيام، للمطالبة بتوفير مستلزمات الوقاية من الوباء للفرق الصحية.

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