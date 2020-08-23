جهاز امني يعلن استعداده لاعادة أمن البصرة وتنفيذ أي واجب

2020/08/23 | 15:02 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد.. اعلن رئيس جهاز مكافحة الارهاب عبدالوهاب الساعدي، السبت، استعداد الجهاز لتنفيذ أي واجب في البصرة....

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