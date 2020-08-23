التحالف: القوات العراقية تسلمت معدات ومنشآت بقيمة 347 مليون دولار ضمن قاعدة التاجي

2020/08/23 | 15:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف التحالف الدولي ان مغادرة قواته قاعدة التاجي شمالي بغداد، يأتي في إطار خطة لإعادة التموضع، موكدا ان القاعدة تضم معدات ومنشئات بقيمة ثلاثمئة وسبعة وأربعين مليون دولار جميعها سلمت للقوات العراقية.

التحالف أكد في بيان، أن معسكر التاجي كان يضم نحو الفي جندي من التحالف وأن معظمهم غادروا العراق قبل فترة وجيزة وذلك ضمن خطة طويلة المدى تم التنسيق لها مع حكومة العراق.



وأضاف التحالف ان معسكر التاجي كان يعد بمثابة الموقع الأساسي لتقديم التدريبات الى جيش العراقي والقوات الجوية العراقية وكذلك القوات الخاصة.

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