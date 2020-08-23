2020/08/23 | 15:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة/المركز الخبري الوطني- اصدرت مديرية شرطة محافظة البصرة، اليوم الاحد، تسعة قرارات امنية مهمة تخص الاحداث الاخيرة في المحافظة.وقالت المديرية في بيان مقتضب، تلقته “المركز الخبري الوطني”: ان هذه القرارات جاءت استناداً الى توجيهات وزير الداخلية في المؤتمر الذي عقد في قيادة عمليات البصرة في 20 آب الجاري”.هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..شرطة البصرة تصدر تسعة قرارات أمنية جديدة بشأن الأحداث الأخيرة في المحافظة المركز الخبري الوطني.

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