2020/08/23 | 15:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ بحث محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل مع وزيري التخطيط خالد نجم البتال و الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، الأفاق المستقبلية لانشاء سد مكحول و تعويض أهالي المناطق التي ستغمرها المياه./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ صلاح الدين يبحث مع وزيري التخطيط و الموارد المائية الأفاق المستقبلية لانشاء سد مكحول) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ صلاح الدين يبحث مع وزيري التخطيط و الموارد المائية الأفاق المستقبلية لانشاء سد مكحول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).