محافظ بغداد يعلن توقيع محضر عقد مشترك مع التخطيط والنقل لتنفيذ القطار المعلق

2020/08/23 | 15:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

وقع محافظ بغداد محمد جابر العطا، ووزير التخطيط خالد بتال ووزير النقل ناصر حسين الشبلي، اليوم الأحد، محضر عقد اتفاق مشترك للشروع بتنفيذ القطار المعلق.

وقال العطا في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "هذا المشروع يعد من المشاريع الاستراتيجية في قطاع النقل لمحافظة بغداد، وتأخر تنفيذه لأسباب فنية وإدارية، ونحن جادون خلال هذه المدة بتذليل جميع العقبات والمشاكل للشروع بتنفيذه".

وأضاف إن "طول القطار المعلق يبلغ 22 (كيلو متراً) يبدأ من الكاظمية وينتهي باسواق الشعب المركزية بـ ١٤ محطة وبطاقة استيعابية تصل الى ٣٠ ألف مسافر في الساعة الواحدة، وبعمل يفوق الـ ١٦ ساعة يوميا وهو جزء من منظومة النقل الشامل للعاصمة بغداد، مشيرا إلى ان "هناك نية لإضافة خط اخر يبدأ من البياع والى الكرادة".

ونقل البيان عن وزير التخطيط، قوله إن " وزارة التخطيط تدعم مشروع القطار المعلق والذي يمثل نقلة نوعية بالخدمات المقدمة لأهالي العاصمة ويوفر 10 الآف فرصة عمل، بالإضافة الى فرص اخرى بعد تشغيله، والذي سينجز من قبل شركة الستوم الفرنسية وهونداي الكورية مع دعوة الشركات الاستثمارية لاستكمال بقية المقاطع تباعا".

بدوره، بين وزير النقل، ان " الاجتماع تضمن مناقشة ودراسة المشروع والمراحل التي بدأتها محافظة بغداد” مضيفا " سيتم عرض هذا المحضر أمام أنظار مجلس الوزراء بأقرب وقت ممكن".

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