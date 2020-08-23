انخفاض إلى الثلث قبل انتهاء العام بسبب كورونا.. العراق يستورد من تركيا بـ5 مليار مقارنة بـ16 مليار دولار للعام الماضي

2020/08/23 | 15:11 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

قال القنصل التركي لدى أربيل هاكان كاراتشاي، إن حجم صادراتنا إلى العراق بلغ 4 مليارات و800 مليون دولار، خلال 2020، رغم القيود التي فرضها انتشار فيروس كورونا.

وأفاد كاراتشاي للأناضول، الأحد، إن عدد الشاحنات، المارة من معبر الخابور الحدودي، بلغ 1400 يوميا، وقيمة الصادرات التركية للعراق بلغ 4 مليارات و800 مليون دولار، خلال أول 7 أشهر من العام الحالي.

وذكّر الدبلوماسي التركي إنه منذ شهر مارس/آذار الماضي، طبقت تركيا والعراق مبدأ “التجارة بدون تلامس” حيث يلتزم سائقو الشاحنات التركية بتسليم البضاعة عند البوابة الحدودية، للطرف العراقي.

وأوضح كاراتشاي أنه ابتداء من 20 أغسطس/آب الجاري انتهت فترة “التجارة بدون تلامس” وأصبح بإمكان السائقين الأتراك الدخول للعراق لتسليم البضائع لأصحابها، بعد القيام باختبار فيروس كورونا عند البوابة الحدودية.

وفي مطلع شهر شباط/فبراير الماضي، قال السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز، إن حجم التبادل التجاري بين تركيا والعراق بلغ 15 مليارا و800 مليون دولار، خلال 2019.

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