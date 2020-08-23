2020/08/23 | 15:12 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 🔹الهيئة الادارية المؤقتة لنادي القوة الجوية الرياضي تقرر ادخال 25 رياضيا و 50 منتسبا عسكريا في الهيئة العامة قبل انتخابات النادي 🔹جماهير نادي القوة الجوية غاضبة من قرارات الهيئة المؤقتة بسبب عدم فسح المجال امامهم للدخول بالهيئة العامة

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