2020/08/23 | 15:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد…

اعلنت عضو لجنة الخدمات النيابية منار عبد المطلب، الاحد ، عن عزم لجنتها المباشرة بفتح كافة الملفات خلال الفترة المقبلة واستضافة كبار المسؤولين بشأن ملفات فساد.

وقالت في تصريح ل / المعلومة/ ،أن لجنتها تمتلك ملفات واستجوابات ستطال مسؤولين كبار بالإضافة إلى استضافة عدد من المسؤولين لمناقشة تدني مستوى الخدمات في البلاد “، وأضافت أن “الفترة المقبلة ستشهد فتح ملفات جديدة للوقوف على مشاكل الخدمات التي تعاني منها المحافظات العراقية على الرغم من الزيارات المتكررة لجميع المحافظات العراقية دون استثناء”، ولفتت إلى ان “لجنتها وضعت جدولا فيه الأولوية للمحافظات التي تشهد تظاهرات”، انتهى / ح 25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخدمات النيابية تعتزم استجواب كبار المسؤولين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخدمات النيابية تعتزم استجواب كبار المسؤولين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).