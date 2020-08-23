2020/08/23 | 15:15 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعلنت محافظة الديوانية، اليوم الاحد، تسجيل 125 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديوانية.. 125 اصابة جديدة بكورونا واعداد الشفاء مقاربة) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديوانية.. 125 اصابة جديدة بكورونا واعداد الشفاء مقاربة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).