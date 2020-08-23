بالوثيقة.. قرارات جديدة لشرطة البصرة

2020/08/23 | 15:15 - المصدر: السومرية نيوز

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تنشر السومرية نيوز، وثيقة موقعة باسم قائد شرطة البصرة اللواء عباس ناجي تتضمن قرارات جديدة.

وتتضمن القرارات عدم تجوال اي سيارة بدون لوحات وحصر السلاح بيد الدولة والتأكيد على حماية المتظاهرين.

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